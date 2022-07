Dramatische Verschlechterung

Bereits vor der russischen Invasion der Ukraine Ende Februar hungerten vor allem in den Ländern des globalen Südens rund 300 Millionen Menschen. Jetzt treffen die ausbleibenden Weizenlieferungen aus der Ukraine besonders die krisengeschüttelten Länder südlich der Sahara hart. Die ehemalige Sowjetrepublik war nach Russland, Australien, den USA und Kanada zuletzt fünftgrößter Weizenexporteur der Welt. Am Dienstag hat die Welthungerhilfe bei der Vorstellung ihres Jahresberichts für 2021 in Berlin Alarm geschlagen und vor einer Verschärfung der Hungerkrisen über die unmittelbaren Folgen des Ukraine-Kriegs hinaus gewarnt.

Während die Zahl der Hungernden steige, explodierten die Nahrungsmittel- und Transportpreise, erklärte die Hilfsorganisation. Der Krieg in der Ukraine verschärfe »die ohnehin dramatische Ernährungslage«. Jedoch gebe es seit Jahren grundsätzliche Probleme im System der weltweiten Ernährung. Abhängigkeiten müssten reduziert werden. Gegenwärtig h...