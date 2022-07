Zugvögel

In der Dokumentation wird der Frage nachgegangen, warum Zugvögel Jahr für Jahr die Strapazen eines langen und irrsinnig gefährlichen Fluges auf sich nehmen. Ein Helikopter mit Kamera überquert im Dienste der Wissenschaft gemeinsam mit Tausenden Störchen die Straße von Gibraltar und begleitet sie nach Tansania und Kenia. Im Mittelpunkt des Films steht der Jungstorch Borni, der das erste Mal nach Afrika fliegt. D 2016.

Arte, 20.15 Uhr

WDR extra

Die Flut – ein Jahr danach

Am 14. Juli jährt sich die Flutkatastrophe, die in Teilen Nordrhein-Westfalens und auch in Rheinland-Pfalz viel Zerstörung und Leid hinterlassen hat. Der WDR ist live mit Reporterinnen und Reportern in Bad Münstereifel und Stolberg, wo die Menschen am Jahrestag teilweise auf stille Art gedenken, teilweise aber auch mit Musik und im Zusammensein mit B...