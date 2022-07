Bildungsabbau per Dekret

Die Einführung einer Viertagewoche an ausgewählten Schulen in Sachsen-Anhalt stößt bei Bildungsverbänden auf einhellige Ablehnung. »Das ist amtlich sanktionierter Unterrichtsausfall«, beklagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Eva Gerth, am Mittwoch gegenüber junge Welt. Es liege auf der Hand, »dass damit der grassierende Lehrkräftemangel kaschiert werde soll«. Wie Spiegel online in der Vorwoche berichtete, wird nach den Sommerferien an zunächst zwölf Lehranstalten des Landes an nur noch vier Tagen regulärer Unterricht stattfinden, während am fünften Tag alternative Lernformen praktiziert werden sollen. Bildungsministerin Eva Feußner will so »mehr Flexibilität bei der Unterrichtsplanung und -durchführung« erproben. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) spricht dagegen von einer »Bankrotterklärung«.

Dem Vorhaben liegt ein Beschluss des Magdeburger Landtags mit der Regierungsmehrheit von CDU, SPD und FDP von 24. Janua...