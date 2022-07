Zum Tee beim Butcher

Samstag, 9. Juli

Der resozialisierte Bankrotteur und Finanzminister Christian Lindner will das Budget für die Wiedereingliederung von Langzeitnichtausgebeuteten zusammenstreichen. Als das bekanntwurde, hat er spontan auf Sylt seine Lebensgefährtin geheiratet, die er in schlechteren Tagen beim Flaschensammeln vor dem Axel-Springer-Hochhaus kennengelernt hatte. Nach Medienberichten wollten hundert betrunkene Punks mitfeiern, stürmten aber das falsche Hotel. Die Angaben von der Insel Sylt können nicht zuverlässig überprüft werden.

Montag, 11. Juli

Russland hat die Röhren abgeklemmt und wird sie vielleicht nicht wieder aufmachen. Zehn Tage Countdown, bis Putin den Daumen hebt oder senkt, Politik und Wirtschaft im Billiggaswunderland geraten schon an Tag eins in Panik. Im Deutschlandfunk empört sich jemand darüber, dass Russland Energie als Waffe in einem »nicht erklärten Krieg« benutzen würde. Das stimmt. Es ist ein Wirtschaftskrieg, den nicht Moskau erklärt...