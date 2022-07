Von der Gestapo zum BND

Die Geschichte der Gestapo ist keineswegs »ausgeforscht«; sogar zu einigen der sogenannten Staatspolizeileitstellen in größeren Städten liegen bis heute keine wissenschaftlichen Arbeiten vor. Für das Ettlinger Bündnis gegen Rassismus und Neonazis hat Dieter Behringer nun eine Broschüre über das Gestapo-Gefängnis in Ettlingen bei Karlsruhe in den letzten Jahren der Naziherrschaft vorgelegt.

Behringer nimmt exemplarisch einen lokalen Gestapo-Apparat bzw. dessen Personal unterhalb der Führungsebene in den Blick. Dafür wertete er unter anderem die Akten eines 1948 geführten Prozesses wegen der Ermordung von vier sowjetischen Kriegsgefangenen aus und sichtete zahlreiche Spruchkammerakten aus der Nachkriegszeit, auf deren Grundlage er einen umfassenden Überblick über das lokale Gestapo-Personal erarbeiten konnte. Diese Kurzbiographien von Beamten aus der Stapoleitstelle in Karlsruh...