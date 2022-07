Vom Nutzen der Weinberge

»Im fünften nachchristlichen Jahrhundert zog sich ein Mann, der später als der heilige Severin bekannt werden sollte, in diese Weinberge zurück. Die Heiligenvita ›Vita Sancti Severini‹ des Eugippius ist eine detailreiche Schilderung des Lebens in der römischen Provinz Noricum. Es gibt in der Wachau weiters fünfzig Lesehöfe von bayerischen Klöstern, sie stammen aus dem Spätmittelalter, und viele davon werden heute noch bewirtschaftet. In der Wachau sind die katholische Kirche und der Wein eine heilige Allianz eingegangen«, erklärte Herr Groll, der mit seinem Freund die Weinberge oberhalb von Hollenburg bei Krems durchstreifte.

Das sei bemerkenswert, erwiderte der Dozent, ihn beschäftige aber eine andere Frage. »Jahrelang zog Jörg Haider mit einem Gassenhauer durch die Lande. Die neun Bundesländerkrankenkassen sowie diverse Industrie- und Kammerkassen gehörten zusammengelegt und mit einer straffen Verwaltung versehen. Mit den länderweise unterschiedlichen Un...