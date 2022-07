Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Absoluter Super-GAU« bei der Bahn Konzern völlig überfordert. Gewerkschafter: »Neun-Euro-Ticket macht krank« Die Bahngewerkschaften EVG und GDL haben einen regelrechten Alarmruf abgesetzt: »Ich habe solche Zustände wie in diesem Sommer noch nie erlebt«, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, der Welt am Sonntag. »Ich habe bei einem Zug von Rostock nach Hamburg gesehen, wie Menschen buchstäblich aus dem Zug gefallen sind, als die Türen geöffnet wurden«, berichtete er. Der Fahrgastansturm seit Anfang Juni führe zu erheblichen Abnutzungserscheinungen. »Wir stellen schon sehr frühzeitig Schäden durch die starke Nutzung des Neun-Euro-Tickets fest: Aufzüge sind defekt, Toiletten in Zü...

