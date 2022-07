Weiter Richtung Militarisierung

Man könnte es als Ironie des Schicksals bezeichnen: Zwei Tage vor den Wahlen zum japanischen Oberhaus, die dem »Mitte-rechts«-Lager eine Zweidrittelmehrheit bescherten und so den Weg für die Revision der Friedensverfassung ebneten, wurde der frühere Premierminister Shinzo Abe während einer Wahlkampfveranstaltung am Freitag auf offener Straße Opfer eines Attentats. Nur wenige Stunden später starb er in einem Krankenhaus in Nara im Westen des Landes.

Die Verfassungsrevision war seit Jugendzeiten Abes Traum, den er von seinem Großvater Nobusuke Kishi – auch er ein ehemaliger Premier – geerbt hatte. Auch Kishi kämpfte zeitlebens für die Änderung des Paragraphen 9, der kriegerische Aktivitäten sowie den Unterhalt von Streitkräften verbietet. Eine solche würde es Japan erlauben, eine »richtige« Armee aufzubauen.

Ironie des Schicksals aber auch, weil die Person des Mörders als Abbild der Politik Abes gelesen werden kann. Seine Kritiker warfen dem...