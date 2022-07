Kriegsgeräte statt Kreuzfahrtschiffe

Die Zukunft von bis zu 500 Beschäftigten der MV-Werften in Rostock ist gesichert. Statt am Standort Kreuzfahrtschiffe zu bauen, sollen hier künftig Schiffe der Bundesmarine gewartet werden. Am Donnerstag unterschrieben Vertreter der Bundesregierung den Kaufvertrag für Gelände und Infrastruktur der insolventen MV-Werften in Rostock. Bereits Ende Juni hatte Insolvenzverwalter Christoph Morgen angekündigt, dass der Bund den Zuschlag für die Übernahme erhalten werde. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) werde Gelände und Infrastruktur, das Bundesamt für Beschaffung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) den Betrieb übernehmen, schrieb Thomas Wiegold auf augengeradeaus.net, einem Portal zu Themen der Bundeswehr. Den Kaufpreis wollte das Bundesverteidigungsministerium als Verschlusssache behandeln. Doch aus dem Haushaltsausschuss des Bundestages sickerte durch, dass der Bund rund 87 Millionen Euro für das Areal plus Infrastruktur z...