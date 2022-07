Ist Scholz ein Hologramm?

Samstag, 25. Juni

Die Bürgermeister von Berlin, Wien und Madrid sind auf einen gefälschten Klitschko hereingefallen. Alle drei sprachen per Videokonferenz mit einer animierten Puppe, und keiner hat’s gemerkt. Na ja, wir merken es ja auch nicht immer gleich. Der Scholz zum Beispiel ist auch nur ein Deepfake, leicht zu erkennen an seiner Steifheit, den knappen Statements und dem eingefrorenen Grinsen. Der Scholzomat bewegt sich nur, wenn man an der Strippe zieht. Wer die Strippen zieht? Hat jemand seit der Bundestagswahl Scholz und Merkel im selben Raum gesehen? Nein? Also.

Montag, 27. Juni

Die schöne Urlaubszeit hat begonnen. Auf den Flughäfen sind alle Maschinen verspätet, die nicht rechtzeitig gecancelt wurden. Das Gepäck bleibt oft zurück, wenn nicht, dann wird es bei der Ankunft unter riesigen Kofferbergen vergraben. Glücklich, wer einen Platz in der überfüllten Bahn ergattert hat. Im Juni waren nur 40 Prozent der Fernzüge unpünktlich, die meisten erreich...