Schwaches Instrument

Er soll eine Orientierungshilfe sein: der Mietspiegel. Anders ausgedrückt, »ein Referenzpunkt für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete«, wie das Bundesjustizministerium (BMJ) auf seiner Homepage schreibt. Seit Anfang Juli ist eine Gesetzesnovelle in Kraft, das Mietspiegelreformgesetz (MsRG). Kernpunkte: Demnach müssen Kommunen ab 50.000 Einwohnern (zuvor 100.000) einen Mietspiegel erstellen. Und Vermieter und Mieter sind gleichermaßen verpflichtet, über ihre Mietverhältnisse Auskunft zu geben. Bisher war dies freiwillig. Ferner gilt: Jene 50.000-Einwohner-Städte, die bisher keinen Mietspiegel haben, müssen bis zum 1. Januar 2023 einen solchen veröffentlichen. Will eine Kommune einen »qualifizierten« erstellen, endet die Frist am 1. Januar 2024. Die Bedeutung von Mietspiegeln nimmt zu, denn sie dienen »zur Bestimmung der zulässigen Neuvertragsmiete im Geltungsbereich der Mietpreisbremse und als Begründungsmittel für Mieterhöhungsverlangen«, schr...