»Ist denn, wo Winter herrscht, der Frühling fern?«

Wir dokumentieren im Folgenden einen Aufsatz Jenny Farrels über den Schriftsteller Percy Bysshe Shelley, der in der kommenden Woche in den Marxistischen Blättern erscheinen wird. Wir danken Autorin und Redaktion für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Friedrich Engels Begeisterung für Percy Bysshe Shelley hielt ein Leben lang an. Schon bevor er als junger Mann nach England ging, versuchte sich Engels an Übersetzungen des revolutionären Romantikers, der von der englischen wie der deutschen Arbeiterklasse begeistert aufgenommen worden war. In bürgerlichen Kulturkreisen war Shelleys Name indes nicht geläufig. Selbst Goethe und Heine kannten ihn nicht, anders als Lord Byron, der bereits zu Lebzeiten einer der gefeiertsten Dichter seiner Zeit war. In »Briefe aus England« schrieb Engels »Byron und Shelley werden fast nur von den unteren Ständen gelesen; des letztern Werk dürfte kein ›respektabler‹ Mann auf seinem Tisch liegen haben, ohne in den schr...