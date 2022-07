Watschn für A-20-Plan

Es ist eine Entscheidung, die die Kläger nicht nur erfreut, sondern auch überrascht hat: Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat am Donnerstag nachmittag den Planfeststellungsbeschluss für den Bau des westlichen, ersten Abschnitts der umstrittenen sogenannten Küstenautobahn A 20 für »rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt«. Der Umweltverband BUND sowie ein lokaler Landwirt hatten gegen den Bauabschnitt zwischen den niedersächsischen Orten Westerstede und Jaderberg geklagt. Nach der eintägigen Verhandlung am 31. Mai mussten sie allerdings enttäuscht feststellen, der 9. Senat des BVerwG die Zweifel am Bedarf der seit Jahrzehnten diskutierten Trasse zu wenig ernsthaft erörtert habe. Auch die Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Frühjahr vergangenen Jahres, so damalige Reaktionen, habe das Leipziger Bundesgericht ni...