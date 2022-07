Doppelte Rettung

Der Beginn des Großen Vaterländischen Krieges ist in Magnitogorsk dargestellt, der Stadt mit den wichtigen Stahlwerken: ein Arbeiter übergibt einem Soldaten ein Schwert. Sie halten das Schwert zwischen sich, waagerecht über ihren Köpfen. Es ist noch keine Kampfsituation. Sachlichkeit, fast Ruhe gehen von diesem Denkmal aus. Ganz anders die Darstellung des Krieges selbst: sie ist voller Bewegung, Dynamik – so beweglich und dynamisch wie eine Statue nur sein kann. Eine Frau, »Mutter Heimat«, kämpft mit gezogenem Schwert. Das Denkmal befindet sich in Wolgograd, damals Stalingrad, wo die erste kriegsentscheidende Schlacht zwischen der Wehrmacht des faschistischen Deutschland und der Roten Armee stattfand. Das dritte Denkmal, das zu diesem »Triptychon«¹ gehört, befindet sich in Berlin im Treptower Park. Der Soldat hat das Schwert gesenkt, der Krieg ist zu Ende. Auf dem Arm hält der Soldat ein Kind, ein Mädchen. Das Modell war die kleine Tochter des Stadtkomman...