Manhattan Transfer

Mitten in Manhattan, New York City, in der sechsten Avenue, auch »Avenue of the Americas« genannt, befinden sich die Studios von Fox News. Nicht alle Formate des meistkonsumierten aller US-amerikanischen Nachrichtensender lässt Medienmogul Rupert Murdoch hier produzieren. Tucker Carlson (53), der wohl wichtigste Politkommentator des Landes, sendet meist aus Washington D. C. – eine konstante Location oder gar Live-Publikum grenzten angesichts des hochexplosiven Materials des rechten Scharfmachers wohl an Selbstmord.

Greg Gutfeld (57) hingegen, von Beruf Zyniker und ebenfalls Moderator einer nach ihm benannten Show, stand bisher eher in der zweiten bis dritten Reihe von Fox News. Der Stallgeruch des intellektuellen, libertären Küstenamerikaners sorgte dafür, dass er, ehemaliger Chefredakteur von Men’s Health, die verarmte Unter- und Mittelschicht nicht erreichte. Während der in privilegiertester Oberschicht aufgewachsene Tucker Carlson sein Image als Versteh...