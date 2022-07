Lange schlapp

Starke Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Atemnot, Schmerzen an verschiedenen Körperstellen ... Eine einheitliche Definition des Krankheitsbildes gibt es nicht. Ärzten zufolge fallen viele Symptome unter Long-Covid bzw. Post-Covid. Knapp ein Prozent derjenigen, die im Jahr 2020 eine mittels PCR-Nachweis gestellte Covid-19-Diagnose erhalten haben, war im darauffolgenden Jahr wegen »Post-Covid-Zustands« krankgeschrieben. Allerdings blieben die Betroffenen vergleichsweise lange arbeitsunfähig gemeldet – im Schnitt 105 Tage. Das geht aus dem Gesundheitsreport 2022 der Techniker Krankenkasse hervor, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.

Demnach waren Long-Covid-Betroffene mit leichtem Verlauf einer Coronainfektion im Jahr 2021 durchschnittlich 90 Tage krank geschrieben. Long-Covid-Betroffene, die wegen ihrer Coronainfektion mehr als sieben Tage im Krankenhaus bleiben mussten, waren im darauffolgenden Jahr im Schnitt 168 Tage krankgeschrieben. Medi...