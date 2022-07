Guthrie, Moik, Brumby

Aus jüngerer Zeit gibt es über den US-amerikanischen Sänger Arlo Guthrie eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte vermeldete jW bereits. Nach mehreren Schlaganfällen ist seine Bewegungsfähigkeit eingeschränkt, er muss auf weitere Auftritte verzichten. Aber es gibt auch eine gute, denn nachdem er vor zehn Jahren seine Frau verloren hatte, ist Arlo, der am Sonntag 75 wird, vor einem Dreivierteljahr erneut den Bund der Ehe eingegangen.

Der Folk- und Protestsänger stand von Beginn an in der Tradition seines Vaters Woody Guthrie, der die inoffizielle US-amerikanische Hymne »This Land Is Your Land« schrieb und am 14. Juli 110 geworden wäre. Arlo, der in Brooklyn geborene und aufgewachsene Künstlersohn, hatte bereits mit 20 Jahren seinen Durchbruch mit der Ballade »Alice’s Restaurant ­Massacree«, in der sich der Künstler kritisch mit der US-amerikanischen Bürokratie, dem Militär, letztlich mit dem Vietnamkrieg befasst. 1969 war sie Grundlage für Arth...