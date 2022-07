Hanseatisches Kartenhaus wackelt

Im Poker um den geplanten Elbtower in Hamburg wurde offenbar mit gezinkten Karten gespielt. Die Bürgerschaftsfraktion Die Linke sieht die von der städtischen Hafen-City Hamburg GmbH (HCH) beauftragte Anwaltskanzlei »Freshfields Bruckhaus Deringer« in einem Interessenkonflikt. Sie arbeite nicht nur für die HCH, sondern andernorts auch für den Elbtower-Investor Signa des österreichischen Spekulanten René Benko, erklärte Heike Sudmann, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion, bereits am Montag gegenüber junge Welt. »Von daher wird sie alles vermeiden, was künftige Geschäftsmöglichkeiten beeinträchtigen könnte.«

Die Signa Real Estate – sie gehört zu Benkos Signa-Holding – möchte in Hamburg das mit 65 Stockwerken und 245 Metern Höhe bundesweit dritthöchste Hochhaus bauen. Es gibt ernsthafte Zweifel daran, ob der Turm, der direkt neben den B...