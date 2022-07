Mangel an Optionen

Die ersten Reaktionen von russischer Seite auf die teilweise Beschränkung des Warentransits in die Exklave Kaliningrad waren lautstark: Litauen habe sich »nicht nur ins Knie, sondern in den Kopf geschossen«, tönte Konstantin Kossatschow, stellvertretender Vorsitzender des Föderationsrates. Russland könne sich dies nicht bieten lassen und müsse Gegenmaßnahmen ergreifen, die »für die litauische Bevölkerung schmerzhaft« seien, twitterte Dmitri Medwedew, stellvertretender Chef des russischen Sicherheitsrates.

In Wahrheit sind die russischen Handlungsoptionen unterhalb der Eröffnung einer direkten militärischen Konfrontation mit der NATO nicht besonders groß. Litauen vom gemeinsamen Stromnetz abzuschalten ist etwas, was das baltische Land ohnehin vorhat; entsprechende Unterwasserkabel nach Skandinavien sind im Bau. Die baltischen Häfen vom russischen Warenexport auszuschließen ginge ebenfalls weitestgehend ins Leere, weil die EU den russischen Export ohnehin be...