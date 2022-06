Aufstand an der Copacabana

Anfang der 1920er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hatte sich die später so bezeichnete »Alte Republik« in Brasilien endgültig überlebt. 1888 war die Sklaverei beseitigt worden, die als nicht mehr zeitgemäß galt, vor allem aber nicht mehr den Erfordernissen der wirtschaftlichen Entwicklung entsprach. Die Monarchie wurde 1889 gestürzt, die erste republikanische Verfassung trat 1891 in Kraft. Gestützt auf die exportorientierte Produktion von Kaffee und – in deutlich geringerem Maße – die Viehzucht erreichte das Land in den folgenden Jahren und Jahrzehnten einen gewissen Wohlstand, von dem allerdings die übergroße Mehrheit der Bevölkerung ausgeschlossen blieb.

Herrschaft der Oligarchen

Die politische Stabilität basierte auf der weitgehenden Autonomie der Bundesstaaten, die von regionalen Oligarchen beherrscht wurden, den sogenannten Coroneis. Sie waren nicht nur die größten Landbesitzer, sondern verfügten oftmals über eigene bewaffnete Truppen, die ihre pers...