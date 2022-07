Zum Inhalt dieser Ausgabe | Durchsetzung mit gezinkten Karten Wie Bedarfsplaner, Gerhard Schröder und Jürgen Trittin den Wesertunnel ins Werk setzten Burkhard Ilschner Es ist nur ein kleines Stück der geplanten, den gesamten Norden überspannenden Trasse einer Küstenautobahn – und doch ein signifikantes Beispiel dafür, wie bei umstrittenen Infrastrukturprojekten solcher Größe getrickst wird: Die Rede ist vom Wesertunnel Dedesdorf–Kleinensiel südlich von Bremerhaven. Von Beginn der Autobahnplanung an war klar, dass nicht nur die Elbe (siehe rechts), sondern auch die Weser eine feste Querung bräuchte. Und weil wegen immer größerer Schiffe eine Überbrückung als untauglich galt, wurde die Untertunnelung erörtert. Wie oben geschildert, fand die Anfang der 1980er ausgesetzte Trassenplanung nicht nur Zustimmung, insbesondere nicht in Niedersachsen. Unter anderem wurde auch über den erforderlich...

Artikel-Länge: 2282 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen