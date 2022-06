Zu Tisch

Serbiens autonome Provinz Wojwodina ist wegen ihrer fruchtbaren Böden die Kornkammer des Landes. In Nowi Sad leben seit Jahrhunderten viele Nationen zusammen. Das Künstlerpaar Ana Vrbaski und Marko Dinjaski, bekannt als Duo Alice in Wonderband, baut in seinem Garten im Mittelgebirge Fruska Gora Gemüse und Kräuter an. Auf dass es wächst und gedeiht! D/F 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Blues Brothers

Jake und Elwood Blues sind in göttlicher Mission unterwegs. Sie wollen ihre alte Band wieder vereinen – und mit einem großen Auftritt sauberes Geld verdienen. Zum Schluss gibt es eine legendäre Verfolgungsjagd, Filmzitat: »Es sind 106 Meilen bis Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrille...