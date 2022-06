Die Innenwelt der Außenwelt

In »Der menschliche Faktor« bekommt die Fassade bürgerlichen Glücks schnell Risse. Kaum dass Lisa (Sabine Timoteo) und Jan (Mark Waschke) mit ihren Kindern Emma (Jule Hermann) und Max (Wanja ­Valentin Kube) aus einer ungenannten deutschen Großstadt an die belgische Nordseeküste gereist sind, kommt es zu Verstimmungen. Lisa meint, in dem geräumigen Ferienhaus, das ihre Eltern vor Jahrzehnten gekauft haben, Eindringlinge aufgeschreckt und zur hastigen Flucht bewegt zu haben. Allerdings kann die offenbar selbst aus Belgien stammende Frau der örtlichen Polizei weder eine Beschreibung der vermeintlichen Einbrecher geben noch sagen, ob sie Französisch oder Flämisch sprachen. Ihre Kinder hielten sich indes in anderen Zimmern auf, während Jan seine gleichzeitige Rückkehr von einem schnellen Einkauf mit einem heimlichen Telefonat verband und nur zögerlich auf den aus dem Haus dringenden Lärm reagierte.

Indem Ronny Trocker den genauen Sachverhalt des angeblichen Ein...