In den Ruin getrieben

Noch bevor am 31. August 2021 die letzten US-Soldaten Afghanistan verließen, trafen die USA und ihre Verbündeten alle erforderlichen Maßnahmen, um das Land weitgehend unregierbar zu machen. Nachdem ein militärischer Sieg über die Taliban nicht möglich gewesen war, soll das Land durch den Entzug aller Finanzmittel, Kredite und Hilfsleistungen in den wirtschaftlichen und strukturellen Zusammenbruch getrieben werden.

Am selben Tag, an dem reguläre Einheiten der Taliban nach Kabul einmarschierten, dem 15. August 2021, wurden auf Anordnung von US-Finanzministerin Janet Yellen schlagartig alle Guthaben der afghanischen Zentralbank in den USA blockiert. Eine offizielle Information darüber gab es zunächst nicht, so dass die Washington Post, die den Vorgang am 17. August meldete, sich nur auf anonyme Insider berufen konnte.

Offenbar informiert war aber die deutsche Regierung, die ebenfalls am 17. August die Entwicklungshilfe für Kabul stoppte. Planmäßig hätte Afghan...