In Schönheit sterben

Es gab eine Zeit, da sangen Girlpool vom unschuldigen Zeitvertreib des Kirschenpflückens. 2015 war das, »Before the World Was Big«. So hieß ihr erstes Album. Damals lag noch eine niedliche Puppenstubenatmosphäre über der Musik des Duetts. Wenn man von heute aus zurückblickt, kommt der Verdacht auf, dass da vielleicht auch Körperflüssigkeiten im Spiel waren. »I am cherrypicking / I have a hard time staying clean«, sangen die beiden Schulfreundinnen aus Los Angeles in fröhlicher Eintracht. Ob es um Fruchtsaft ging oder nicht – die Klamotten waren hinterher jedenfalls besudelt.

Seither ist viel passiert, auf der Welt, im Leben der beiden. Harmony Tividad hat ihre Mädchenattitüde abgelegt. Avery Tucker hat sich 2017 von einer Frau zum Transmann gewandelt und heißt jetzt Cleo. Man könnte sagen, die beiden sind hart im Erwachsenenleb...