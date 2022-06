Kein Halbtagsjob

Mit einer am Montag begonnenen Onlinebefragung zur Arbeitszeit will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fundierte Informationen zur realen Belastung sächsischer Lehrkräfte sammeln. Die Studie, die zunächst bis zum 17. Juli und damit bis zum Start der Sommerferien laufen soll, ist Teil der gewerkschaftlichen Kampagne »Mehr Zeit für Zeit«. Genau an dieser scheint es sächsischen Lehrerinnen und Lehrern vermehrt zu mangeln, wie einige von ihnen im Gespräch mit jW am Montag erläuterten.

So berichtete Martin Hilbig, Lehrer an einer Dresdner Schule, von einer »normalen Wochenarbeitszeit von 50 bis 60 Stunden«, die bei einer Vollzeitstelle anfallen würden, da der Arbeitstag eines Lehrers nicht allein Unterrichtsstunden umfasse. Von Eltern und Schülern oft wenig bemerkt, müsse man Unterricht planen, Arbeiten korrigieren und Projekte vorbereiten. »Mein Tag beginnt sieben Uhr morgens und endet meistens erst zehn Stunden später«, so Hilbig weiter. Habe m...