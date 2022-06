Personal fürs »Weiter so«

Die Linke habe verstanden: »Schluss mit der Selbstbeschäftigung.« So fasste Martin Schirdewan, neu gewählter Kovorsitzender, am Montag im Bayerischen Rundfunk die Ergebnisse des Bundesparteitags zusammen, der von Freitag bis Sonntag in Erfurt stattfand. Seine Partei werde »jetzt wirklich gestärkt wieder mit einer Ansprache an die realen Probleme der Leute – also zum Beispiel die steigenden Energiepreise, die steigenden Nahrungsmittelpreise, die steigenden Mietpreise – nach außen wirken«, so der Abgeordnete des EU-Parlaments, dessen Name bis zum Parteitag vielen unbekannt gewesen sein dürfte. Die Formulierungen sind nicht neu, die Aufgaben für eine »linke sozialistische Oppositionspartei«, wie Schirdewan Die Linke charakterisierte, sind bekannt. Nur bestehen nach dem Erfurter Parteitag erhebliche Zweifel, dass der Optimismus angebracht ist.

Bereits am Sonntag hatte sich die frühere Chefin der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht, zu Wort gemeldet. »Nach di...