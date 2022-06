Religion und Akt

Manche kubanische Männer rasieren sich in größeren Abständen die Unterarmhaare. Es kratzt, wenn man sie streift. Bei Hitze wickeln sie ihr T-Shirt hoch zur Brust, damit der Bauch lüften kann. Wir stehen in der Guagua, ein älterer Herr mit bauchfrei steigt zu. Er rollt das Nicki runter. Da steht: »Hope I don’t get shot for beeing black today.« Na ja, die Polizei auf Kuba erschießt niemanden, schon gar nicht aus Rassismus, auch nicht einen sehr kreolisch Aussehenden, der des Englischen wenig mächtig scheint. Den anderen unpassenden Spruch des Tages trägt der junge Mann ihm im Bus gegenüber: »I’m in Miami, Bitch!« Arbeitskleidung, hier und da Risse, Steinstaub auf den Schultern. Seit die allgemeine Maskenpflicht abgeschafft wurde, tragen vor allem Jüngere keine Nasobuco mehr im Bus. Auch er nicht, und man kann ihm ansehen, dass ihn nicht stört, was sein Gegenüber da trägt. Der Jüngere hat eine weiße Augenbraue, darunter einen Tupfer weißer Haut – Pigmentstör...