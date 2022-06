Gerade ist der Stadtschreiber viel unterwegs – und zwar nicht nur zwischen Andritz und Puntigam, Eggenberg und St. Peter, was sich hervorragend und vollkommen stressfrei mit dem Fahrrad bewerkstelligen lässt. Graz ist eine ideale Fahrradstadt, auch wenn jeder, den der Stadtschreiber befragt, irgend etwas an der Quantität oder Qualität der Fahrradwege auszusetzen hat. Startet man im Stadtzentrum, erreicht man eigentlich jeden relevanten Punkt in 15 bis 20 Minuten. Der Stadtschreiber muss dann nur noch zusehen, wie er auf seinen Berg bzw. vom Berg herunterkommt. Das Rad ist meist unten in der Stadt geparkt, was ihm nicht immer gut bekommt. Einmal haben böse Menschen das Hinterrad gestohlen. Das neue ist jetzt angeblich viel schwerer, nur mit einem Spezialschraubenschlüssel abmontierbar.

Der Stadtschreiber ist aber gerade weniger in Graz unterwegs als in Berlin, Köln, Belgrad, Wien. Er hat an diesen Orten Verpflichtungen, wie sie »freie« Autoren eben haben, u...