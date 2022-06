Verstaatlichte Oppositionspartei

These 1: Die Partei Die Linke befindet sich in einer existentiellen Krise.

Mit den Wahlen vom 1. September (in Sachsen und in Brandenburg, jW) ist ihre Zukunft als bundesweite Partei in Frage gestellt. Sie ist seit Jahren auf Anpassungskurs und im Begriff, sich als kämpferische sozialistische Partei zu verabschieden. In Ostdeutschland wird sie vermutlich zur Zehnprozentpartei. Bundesweit nähert sie sich der Fünfprozenthürde. Unter Arbeitern, Arbeitslosen und Prekarisierten ist die Wählerschaft der rechten und (prä-)faschistischen Kräfte inzwischen mehrfach stärker. Der Niedergang der Linken erfolgt dabei in einer Situation, in der eine große Wirtschaftskrise mit neuen Angriffen auf den Sozialstaat droht.

Die Partei hat sich schneller geändert, als sie die Gesellschaft verändern konnte. Sie ist den anderen Parteien immer ähnlicher geworden. Als Stimme des politischen Protestes gegen den Kapitalismus, seine sozialen Grausamkeiten und seine Kriegspolitik wird ...