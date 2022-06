Habeck beim Dealer. Von Pierre Deason-Tomory

Freitag, 17. Juni

Kanzler Scholz ist vom Vierkönigstreffen in Kiew zurückgekehrt. Weihrauch hatte er dem Gastgeber keinen mitgebracht, Gold auch nicht, drum schaute der auch myrrhisch. Als Reaktion auf die Reise hat der Moskauer Herodes Antifas die Gaslieferungen nach Deutschland erdrosselt. Die Strategen in Berlin schlugen sofort im Clausewitz nach, ob es vorgesehen ist, dass Embargierte ein Embargo mit einem Embargo beantworten. »Da steht: Wer den Stoff hat, sitzt am längeren Hebel.« – »Holt Plan B!« – »Ihr sollt Plan B holen.« – »Schnell, wo ist Plan B?« – »Wir haben einen Plan B?«

Sonntag, 19. Juni

Panik in Berlin. Ein Heizungsdrosselungsgesetz wird erwogen. Die Gasspeicher sind erst zu 57 Prozent gefüllt, und bei 100 Prozent würden sie auch nur zweieinhalb Wintermonate reichen. Die CDU und ihre Parteischwester Markus Söder schlagen vor, alle Kohlenkraftwerke auf Volllast hochzufahren, dann schaffen wir den Klimawandel vielleicht bis zum Winter, und niem...