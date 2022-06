Guter Zeitpunkt für Streiks

Flugscham war gestern, die deutschen Luftdrehkreuze stehen vor einem Ansturm von Passagieren. Das für die Abfertigung nötige Personal aber wurde in der Krise entlassen. Manch Reise werde »mit Verzögerungen und langen Schlangen beginnen oder enden«, erklärte der Chef des Flughafens Düsseldorf, Thomas Schnalke. Schon heute könnte bei ersten Reisen an seinem Flughafen Anfang und Ende zusammenfallen. In Nordrhein-Westfalen ist Ferienauftakt. Mehr als 200.000 Fluggäste werden am Wochenende allein in Düsseldorf erwartet.

Bei den Sicherheitskontrollen soll auf dem Airport die Bundespolizei »zur Entzerrung der Situation« beitragen, wie Bundespolizeisprecher Jens Flören bestätigte. Details der Kooperation waren zunächst nicht zu erfahren, eine vorbildhafte Verbindung ist es für den Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jost Lammers: »Es wäre mit Blick auf die nächsten Wochen eine sinnvolle Maßnahme, wenn die Bundespolizei mit ei...