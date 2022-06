Trick mit Tüte

Einige halten sich für besonders pfiffig. Edeka, Netto, Norma und Rossmann etwa. Denn Einwegplastiktüten dürfte es an den Kassen von Supermärkten und Discountern nicht mehr geben. Die sind hierzulande seit Jahresbeginn verboten. Das Problem: Unter das Verbot fallen Plastiktüten (einschließlich »Bioplastiktüten«) mit einer Wandstärke von 15 bis maximal 49 Mikrometern. Die besagten Handelsketten unterlaufen de facto die gesetzliche Regelung, halten um wenige Mikrometer dickere Plastiktüten für ihre Kunden bereit – und deklarieren diese wegen ihrer Festigkeit werbewirksam als Mehrwegtüten.

Ein »leicht durchschaubarer und dreister Trick«, so die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in einer am Donnerstag vor einer Woche verbreiteten Mitteilung. Hier würden Verbraucher an der Nase herumgeführt. »Statt Umwelt- und Klimaschutz zu hintertreiben, sollten die Händler die möglichst häufige Verwendung von Mehrwegtragetaschen fördern«, wurde Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirts...