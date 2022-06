Von Wagenknecht bis Ramelow

Kurz vor dem Beginn des Linke-Bundesparteitages in Erfurt haben sich am Donnerstag noch einmal führende Akteure der Partei zu Wort gemeldet. Die nach dem Rücktritt von Susanne Hennig-Wellsow noch verbliebene Kovorsitzende Janine Wissler, die sich erneut um das Amt bewirbt, forderte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa Geschlossenheit ein. »Wer für die Partei spricht, muss die Position der Partei vertreten«, so Wissler. Wer dies nicht könne, solle sich öffentlich zurückhalten. Die Partei werde »auch auf Bundesebene wieder erfolgreich sein, wenn wir uns zusammenraufen und unsere linken Alternativen zur Politik der Ampel in den Vordergrund stellen«.

Wissler hat mit der Bundestagsabgeordneten Heidi Reichinnek eine Mitbewerberin, die voraussichtlich auf der für Frauen reservierten Liste für die Doppelspitze gegen sie antreten wird. Auch die ehemalige sächsische Landtagsabgeordnete Julia Bonk bewirbt sich für den Parteivorsitz; ihr werden all...