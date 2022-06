Es klingelt

»Eines Tages muss ich für mich selbst einstehen«, spricht Finney Shaw (Mason Thames) in den Hörer des schwarzen Telefon, dessen Kabel durchgeschnitten sind – mehr zu sich selbst als zu der Mädchenstimme am anderen Ende der Leitung. Die kann sich an ihren eigenen Namen nicht mehr erinnern, kennt dafür aber seinen und erklärt: »Dieser Tag ist heute, Finney!« »The Black Phone – Sprich nie mit Fremden« ist einer der gruseligsten Filme der letzten Jahre. Es ist aber auch ein Film über die Solidarität unter Kindern. Gegen einen psychopathischen Serienmörder müssen alle zusammenhalten. Sogar die Toten.

Wir schreiben das Jahr 1978: Auf dem Pausenhof der örtlichen Highschool einer Kleinstadt nördlich von Denver kennt jeder die Namen der verschwundenen Teenager, aber niemand traut sich, den Namen des »Der Greifer« getauften Kidnapperphantoms auszusprechen. Eines Tages gerät auch der 13jährige Finney Shaw (Mason Thames) in die Fänge des Serienmörders (Ethan Hawke...