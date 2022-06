Streicheln hilft natürlich

Das Urteil, dass eine Musikerin oder ein Musiker in keine stilistische Schublade einzuordnen sei, ist schnell geschrieben und nicht selten ein Zeugnis der Ratlosigkeit der betreffenden Schreiberin. Die Musik von Frau Kraushaar (Silvia Berger) allerdings lässt sich – wenn überhaupt – nur so begreifen: außerhalb von Schubladen. Auf ihrem dritten Album gönnt sich die Hamburger Allroundkünstlerin größtmögliche kreative Freiheit und befreit ihre Hörerschaft gleich mit. Vor allem, was Erwartungen und Formalitäten angeht. Der meditative Titeltrack ist über zehn Minuten lang, das zärtlich gehauchte Stück »Ge-fühle« dauert nur 48 Sekunden. »Gelbe Sonne« beginnt mit einer rockig verzerrten Gitarre, die nach wenigen Sekunden von Ambient-Folk abgelöst wird.

Frau Kraushaars Instrumentarium besteht aus Geige, Kontrabass und Synthesizern, aus Kuhglocken, Salatbesteck und Vogelgezwitscher. ...