Stellschrauben für mehr Profit

Die Städte in Deutschland stehen vor einem großen Wandel: Der Klimaschutz stellt Planung, Bau und Verkehr vor gewaltige Aufgaben. So sind es auch diese Themen, die am Mittwoch Gegenstand der Diskussionen beim Tag der Immobilienwirtschaft waren, der vom Lobbyverband »Zentraler Immobilien Ausschuss« (ZIA) organisiert wurde.

Doch viele Menschen haben vor allem eine Sorge: Ob sie sich in Zukunft noch eine Wohnung leisten können. In vielen Städten steigen die Mieten stetig – und damit dieses Problem nicht »übersehen« wird, rief das »Berliner Bündnis gegen Verdrängung und #Mietenwahnsinn« zu Protesten am Ort der ZIA-Veranstaltung auf. Eine geplante Demonstration begann erst nach jW-Redaktionsschluss.

»Bezahlbares Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit«, hatte ZIA-Vizepräsidentin Iris Schöberl am Dienstag erklärt. Es müsse einen Konsens aller Beteiligten geben, appellierte sie, damit auch in unruhigen Zeiten das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verloren werd...