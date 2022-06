Der Heintje-Effekt

Die Spannung steigt. Ursprünglich sollten Greta van Fleet als Support der Foo Fighters im alten Flughafen Tempelhof spielen, das wäre die ganz große Bühne gewesen. Aber dann kam die Tourabsage, Drummer tot. Also ging es am 7. Juni in die Verti Music Hall, eine der größeren Indoor-Venues – und Berlin war voll da. Immerhin gut 2.500 Menschen haben tief in die Tasche gegriffen für die junge Retrobande aus Michigan. Kaum Metalheads, die erwarteten Silberrücken natürlich, die Led Zeppelin noch live gesehen haben, aber eben auch deren Kinder, junges Feiervolk und erstaunlich viele textsichere Frauen. Greta van Fleet ist eine Familienband.

Das liegt auch an Josh Kiszka infantiler Stimme, die nicht zuletzt dem Weibsvolk sehr zu Herzen geht. »Diese Musik berührt mich ganz tief drinnen«, erzählt mir eine Stehplatznachbarin mit leuchtenden Augen. So eine Art moderner Heintje-Effekt vielleicht. Man will ihn beschützen vor den Unbilden dieser Welt. Dabei hat er das gar...