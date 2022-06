Pittiplatsch, Tüte, Simon, Wader

»Kannste glauben!« Wer gerne mal schwindelt, dem geht dieser Satz leicht von der Lippe, wie Pittiplatsch »dem Lieben«, dessen 60. Geburtstag vom RBB sogar mit einer langen Koboldnacht gefeiert wurde. Weil Meister Nadelöhrs Puppengefährten Brummel und Schnatterinchen im Kinderfernsehen allzu nett wirkten, wurde der Pitti aus dem Koboldland geholt, um die Märchenschneiderstube aufzumischen. Ein knappes Jahr nach der Sicherung der Grenzen wurde in der Kulturpolitik der DDR manches lockerer gesehen. Widerspruchsgeist durfte gezeigt werden. So kam ebenfalls im Juni 1962 eine neue Comicfigur in die Kinderzeitschrift Fröhlich sein und singen (Frösi), denn der Held der Serie »Mäxchen Pfiffigs Abenteuer« war ein pfiffiger, aber auch allzu braver Pionier. Mäxchens Erfinder Richard Hambach ges...