Die Brotrebellen

Nicolas Supiot und die Alchemie des Backens

Die Dokureihe stellt fünf Bäcker in Europa vor. In dieser Folge: In der Nähe des mythischen Brocéliande-Waldes baut Nicolas Supiot alten bretonischen Landweizen an und fertigt daraus ein gesundes, ökologisches und nachhaltiges Brot. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Süchtig nach Schmerzmitteln

Die Opioidkrise in den USA

Themenabend »Krankes System – kranker Mensch?« bei Arte. Während in den USA ganze Landstriche verheert werden, verdient sich der Pharmakonzern Purdue mit aggressivem Marketing dumm und dämlich. Allein 200.000 Todesopfer fordert der großflächige Einsatz von Opioiden in fünf Jahren. Die Dokumentation zeigt, wie es zu der Krise kommen konnte und welche Gefahren Deutschland und Frankreich drohen, wenn auch hier die Verschreibunge...