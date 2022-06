Kugelschreiber, Feuerzeuge

Mein Mitbewohner Suleyman, einst der erste türkische Lehrer in Bremen, fuhr einmal mit elf Freunden, die sich auf drei Autos verteilten, in die Türkei. In der in ein Jugendzentrum verwandelten besetzten Bremer Faber-Castell-Fabrik hatten sie im Keller sechs Kartons mit blauen Billigkugelschreibern gefunden, die Suleyman unbedingt mitnehmen wollte. Obwohl alle aufstöhnten, setzte er sich durch – und das war ein Glück, denn unterwegs riss die kleine Pkw-Kolonne immer wieder auseinander, bis Suleyman anfing, jedem an der Straße stehenden Passanten einen Kugelschreiber zu schenken. Fortan brauchten die seinem Auto Nachfolgenden bloß nach diesen blauen Kugelschreibern Ausschau halten, die die meisten Beschenkten sich in ihre Hemdtasche geklemmt hatten. Schon wussten sie, dass sie auf dem richtigen Weg waren.

Da viele Firmen Kugelschreiber als Werbegeschenke nutzen, sind sie quasi Gemeineigentum geworden. Wenn die Mine leer ist, werden sie in den Abfall geworden...