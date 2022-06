Am Ende knallte es

Der dreitägige Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei AfD im sächsischen Riesa ist am späten Sonntag nachmittag im handfesten Streit zu Ende gegangen. Zuvor war am Sonnabend die Parteiführung neugewählt worden. Neben dem bisherigen Bundessprecher Tino Chrupalla aus Sachsen wurde Alice Weidel zur Bundessprecherin gewählt. Dem 14köpfigen Vorstand gehören neben Wunschkandidaten Chrupallas auch Vertraute des offen völkisch-faschistischen Flügels um den Thüringer Landeschef Björn Höcke an. Das nationalkonservative und wirtschaftsliberale Lager um den bereits im Januar aus der Partei ausgetretenen Exbundessprecher Jörg Meuthen ist nicht vertreten.

Schon mit dem von 60 Prozent der Delegierten getragenen, aber von Weidel und weiteren Vorständen offen missbilligten Beschluss, die neonazistische Pseudogewerkschaft »Zentrum« von der Unvereinbarkeitsliste der AfD zu löschen, machten die Höcke-Anhänger Sonntag vormittag deutlich, dass die neue Parteiführung nach ihrer P...