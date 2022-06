Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Lili Marleen Während ihr Geliebter Robert, ein aus großbürgerlichem Hause stammender Jude, im Untergrund lebt, steigt die Barsängerin Willie als Interpretin des titelgebenden populären Schlagers zum Star der faschistischen Unterhaltungsindustrie auf. Doch sie steht wegen ihres Geliebten unter Dauerverdacht und verliert letztlich alles, wie das bei Kompromissen so ist. Von Rainer Werner Fassbinder zum 40. Todestag, mit Hanna Schygulla. Ehren wir das Werk, so viele Genies haben wir nicht. BRD 1981. Arte, 20.15 Uhr 45 Min. Schöne, tote Ostsee Das Dorschsterben und die Folgen Jahrzehntelang hat die Wissenschaft davor gewarnt, jetzt ist es soweit: Die Dorschbestände der Ostsee sind hinüber. Der Verlust dieser Fischart bedeutet für viele Betriebe und Mens...

