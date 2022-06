Zum Inhalt dieser Ausgabe | Dokumentenleak vor Gipfel Geheime Polizeiunterlagen vom G7-Treffen 2015 im Internet aufgetaucht Felix Jota Rund eine Woche vor Beginn des G7-Gipfels der führenden westlichen Staaten vom 26. bis zum 29. Juni auf Schloss Elmau in Oberbayern sind am Sonntag auf dem Onlineportal de.indymedia.org zahlreiche vertrauliche Polizeidokumente zum G7-Gipfel vor sieben Jahren veröffentlicht worden. Der Dokumentenfundus umfasst zum Teil als »geheim« eingestuftes Material zu Protokollstrecken und Sicherheitsbereichen mit Kartenmaterial, ein Einsatzhandbuch mit detaillierter Auflistungen von Polizeieinheiten und deren Digitalfunkkanälen sowie Handynummern von Führungskräften der Polizei, Anweisungen zum Verfahren bei Festnahmen, zur Sicherung von Polizeifahrzeugen und zum sogenannten Deeskalationskonzept, Texte zu Polizeitaktiken sowie Zugangsausweise. Dass es sich um authentische Dokumente handelt, ließ sich dpa aus »Sicherheitskreisen« bestätigen. Das Portal de.indymedia.org betreibt linken Graswurzeljournalismus – grundsätzlich kann jeder dort unzensiert veröffentlichen. Nu...

Artikel-Länge: 3854 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen