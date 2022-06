»Ziviler Hafen« sabotiert

Wenn es darum geht, die Profite der deutschen Rüstungsindustrie zu sichern, ist der »rot-grüne« Senat in Hamburg ganz vorn mit dabei. Was die Regierung der Hansestadt bereits bei mehreren Bürgerbegehren erfolgreich vorexerziert hat, versucht sie jetzt auch im Falle der von einem breiten Bündnis getragenen »Volksinitiative gegen Rüstungsexporte«: das Projekt, das den Export von Rüstungsgütern über den Hamburger Hafen verbieten lassen will, auf juristischem Weg zu Fall zu bringen.

Wie die Initiative am Donnerstag der jW mitteilte, hat der Senat Anfang Juni einen Antrag auf Nichtdurchführung der zweiten Phase der Sammlung von Un...