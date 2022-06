Kapitale Durchdringung

In diesen Tagen ist Heft Nummer 338 der Zeitschrift Das Argument mit dem Schwerpunkt »Europa zwischen USA und China. Rekonfiguration globaler Macht« erschienen. Wir veröffentlichen daraus redaktionell leicht gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Autorin und Heftredaktion den Aufsatz von Jenny Simon: »›Lock-In‹ statt ›Grand Strategy‹. Chinas regionale Strategien in der Regulierung der transnationalen Ökonomie«. (jW)

Die Wahrnehmung der Volksrepublik China hat sich seit dem Höhepunkt der 2008 beginnenden großen Krise drastisch verändert – nicht nur in bezug auf ihr wirtschaftliches Gewicht, sondern auch mit Blick auf ihre Rolle in der globalen wirtschaftlichen Regelsetzung. Besonders gilt dies für die stark mit China verflochtenen asiatischen Ökonomien. Die Entwicklung der Belt and Road Initiative (BRI), die Gründung der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) und die Ende 2020 zwischen China und 14 asiatisch-pazifischen Staaten geschlossene Regi...