Wer bist du?

Die Welt trägt den Namen »U« und soll virtuell sein und ultimativ. Der Werbetrailer dafür erinnert an die neuesten Ankündigungen von Magazinbeiträgen im Fernsehen, das Ikon der App an Uber, dieselben Sprechblasen poppen auf wie bei Whatsapp, und alle laufen nur verkleidet herum wie bei einer Fanconvention, zu der es keine Vorbilder gibt. Und das in einem Animé. In einem dramaturgisch vielleicht unumgänglichen, aber beunruhigend falschen Umkehrschluss muss die Welt jenseits von »U« noch trostloser sein, sonst würde sich Suzu, die singende Heroine in Schulinform, ja nicht in »U« flüchten. Siebzehn soll sie sein und scheu, und weil ihre Mutter in reißenden Fluten ihr Leben gelassen hat, als sie ein anderes, in diesem Film nie wieder erwähntes Mädchen rettete, hat sie seitdem nie wieder gesungen. Jetzt muss sie nur schnell der Erfassung ihrer biometrischen Daten zustimmen, was sie, die zu scheu fürs Gruppenfoto ist, dann vorbildhaft gedankenlos tut. Schnell h...