Eine Scheibe Zitrone

Ohne die Onlinelandkarte kommt man nicht weit, wenn man über den Krieg im Donbass berichtet. Von den allermeisten Ortschaften, die in diesen Wochen die amtlichen Kriegsbulletins erwähnen, hat man vorher nie gehört. So auch Toschkiwka (Toschkowka) südlich von Lissitschansk. In diesen Tagen ist der 4.000-Einwohner-Ort heftig umkämpft, südlich von ihm verläuft nach Meldungen vom Wochenende die Front.

Toschkiwka muss eine dieser halb städtischen, halb dörflichen Siedlungen sein, von denen es im Donbass viele gibt. Auf den im Netz zu sehenden Fotos steht zwischen Gemüsegärten und unbefestigten Straßen ein alter Förderturm in der Landschaft herum, als Sehenswürdigkeit gibt es die Abraumhalde »Marthas Grab«. Von der Spitze, haben Local guides gepostet, genieße man einen hervorragenden Blick auf die Umgebung im Umkreis von 20 Kilometern. Das mag einer der Gründe sein, warum die Ukrainer den Ort so verzweifelt verteidigen und die Russen ihn so hartnäckig einzunehme...