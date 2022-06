Anschrift darf unbekannt sein

Das Versprechen ist klar: »Wir bringen Licht ins Dunkel der Behörden.« Jede Person habe das Recht auf Informationen aus Politik und Verwaltung. »Frag den Staat hilft Ihnen dabei, Ihr Recht durchzusetzen.« So heißt es auf der Startseite des Portals fragdenstaat.de. Dieses Recht ist am Mittwoch vom nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster deutlich gestärkt worden. Das Gericht entschied, dass das Bundesinnenministerium (BMI) »nicht standardmäßig die Angabe der Postanschrift« eines Fragestellers verlangen dürfe, der über die Internetplattform einen Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) stellt. Mit der Berufungsentscheidung hob das OVG ein Urteil des Kölner Verwaltungsgericht (VG) von März 2021 auf.

Mittels einer von »Frag den Staat« generierten, nicht personalisierten E-Mail-Adresse hatte ein Bürger beim BMI einen Auskunftsantrag nach dem IFG gestellt. Das Ministerium forderte den Antragsteller jedoch a...