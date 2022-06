Verrat, Tragödie, Scheitern

In seinem »Lied für meine radikalen Freunde« sang der badische Barde Walter Mossmann: »Dieses Lied ist für die Miriam, / die sah damals Fotos aus Vietnam / und wusste, in Hamburg, fern vom Schuss, / was man gegen Krieg machen muss. / Wir brachten ihr nachts einen Deserteur, / hinter dem war die NATO her, / sie fragte ihn nicht mal, wie er heißt, / hat ihn nach Schweden geschleust. / Ich hoff’, sie wurde niemals gefasst, / für solche Taten gab’s nämlich Knast, / die Kriegsverbrecher aus Washington / war’n auch am Ruder in Bonn.«

Die »Miriam« des Jahres 1972 hieß Fritz Rodewald. Damals wohnte der Grundschullehrer nördlich von Hannover in Langenhagen, half als radikaler Linker US-Soldaten bei der Flucht und war in der linken Szene Hannovers gut bekannt. In der Nacht des 14. Juni klingelte es an seiner Tür, eine Frau fragte, ob zwei Personen für ein paar Nächte bei ihm schlafen könnten. Rodewald willigte spontan ein.

Umstrittene Aktionen

In Deutschland herrschte...